Il ministro degli Esteri e vicepremier: "Svizzera pronta a sostegno"

”Faremo tutto ciò che è necessario per sostenere le popolazioni dell’Emilia Romagna e del nord delle Marche con una serie di provvedimenti di tipo economico-finanziario con il rinvio di pagamenti, bollette e vari adempimenti. La situazione è veramente drammatica: come ministero degli Esteri continueremo a sostenere le aziende che puntano sull’esportazione, facendo sì che anche i fondi dell’Ici vengano destinati all’internazionalizzazione. Ci sarà anche un incontro con il presidente della regione Bonaccini al termine del prossimo Cdm per concordare una serie di iniziative. La Svizzera ha dato, ieri sera, la notizia del suo contributo in uomini e mezzi per aiutare quelle popolazioni”. Così Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, a margine della conferenza organizzata da Noi moderati in corso a Roma.

