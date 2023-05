Il ministro per l'agricoltura a margine della conferenza di Noi Moderati a Roma

“Su questo stiamo lavorando a stretto contatto con le associazioni rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori coinvolti nel settore dell’agricoltura e martedì attiveremo la prime misure che abbiamo in parte già annunciato in parte per essere conosciute da chi è colpito”. Così Francesco Lollobrigida, ministro per l’Agricoltura a margine della conferenza di Noi moderati a Roma, sul maltempo in Emilia-Romagna. “Ci saranno alcune sospensioni, non avranno aggravi di nessun e poi interverremo per la ricostruzione. I danni sono letteralmente incalcolabili, si può fare un conto solo dopo il riassorbimento delle acque. Gli effetti dell’acqua potrebbero aver fatto perdere il raccolto di quest’anno e seccare le piante con rischi non solo per questo anno ma anche per i prossimi” ha aggiunto. “Per anni si è pensato che abbandonare il territorio e togliere la manutenzione dell’uomo portasse bene e invece ha portato dissesto idrogeologico manutenzione assente e poi bisognerà valutare delle responsabilità ma su questo ci penserà qualcun altro” ha concluso.

