Così il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, durante la conferenza stampa sull'emergenza

“Il governo ha ritenuto opportuno aprire subito un tavolo di confronto per cercare in linea con quanto in questi mesi abbiamo dimostrato, lavorando insieme, di fare sinergia e di intervenire su un problema immediatamente visibile che riguarda il mondo dell’agricoltura. Le organizzazioni datoriali ci hanno illustrato i primi danni registrati”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, intervenendo in conferenza stampa sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna nella sede della Protezione civile a Roma. “I nostri uffici da questa mattina – ha sottolineato – hanno lavorato per individuare risorse e per individuare provvedimenti normativi in analogia anche con precedenti e aprire un tavolo di confronto che già in qualche modo si è sviluppato nel tavolo di oggi con la Regione Emilia-Romagna, per poi domani essere riaggiornato anche con il presidente della Conferenza delle Regioni per parte agricola, cercando di capire quali delle risorse disponibili siano immediatamente investibili”.

