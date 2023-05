Il governatore del Lazio: "Reperito risorse per estendere bonus a studenti"

“Noi abbiamo reperito delle risorse, per estendere il bonus affitti a 1900 studenti idonei ma non aiutati perchè mancavano le risorse. La mia giunta ha stanziato ulteriori risorse ma questo non è insufficiente in una regione che ha una vocazione universitaria importante. Stiamo lavorando con Lazio Adiscu per ulteriori misure”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca al congresso di ‘Noi per l’Italia’. “Noi non abbiamo pensato a trattative con i privati ma penso che non bisogna comunque ideologizzare. Un po’ di laicità e meno ideologia su questo aiuterebbe anche le famiglie che cercano risposte concrete. La Regione sta studiando ogni forma pubblica e sono in contatto con le Ipab per altro patrimonio pubblico disponibile”, ha aggiunto Rocca.

