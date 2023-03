Diversi i temi al centro del confronto: dal termovalorizzatore al trasporto pubblico, dal Giubileo ai cinghiali fino allo stadio

È durato circa un’ora il primo incontro tra il neo presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Diversi i temi al centro del confronto: dal termovalorizzatore al trasporto pubblico, dal Giubileo ai cinghiali fino allo stadio. ”È stato un bell’incontro conoscitivo, ovviamente sono state toccate tematiche comuni, ci siamo dati un metodo di lavoro. C’è la volontà di lavorare in maniera comune. Al momento nessun elemento di divisione”, ha spiegato Rocca durante il punto stampa. “Un incontro improntato a una reciproca volontà di collaborazione nell’interesse dei cittadini di Roma e del Lazio anche di fronte alle tante sfide che abbiamo a partire dal Giubileo, alla candidatura per l’Expo, al Pnrr”, ha aggiunto il sindaco della Capitale Gualtieri. “Abbiamo condiviso un metodo di lavoro e ci siamo confrontati su tanti temi con una convergenza di impostazione. Quindi non ci sono stati contrasti ma anzi la reciproca volontà di lavorare insieme su tanti temi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata