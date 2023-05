Martedì è in programma un Cdm dedicato ai primi urgenti provvedimenti relativi alle alluvioni che hanno colpito la regione

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende da fonti del G7, potrebbe anticipare a domani il rientro in Italia dal vertice in corso a Hiroshima per seguire da vicino l’emergenza Maltempo. Martedì mattina, alle 11, è in programma a palazzo Chigi una riunione del Consiglio dei ministri che sarà dedicata in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e della Toscana. Al termine del Cdm Meloni incontrerà il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.

Trudeau: “Immagini Italia strazianti, pronti a fornire supporto”

“Le notizie e le immagini delle gravi alluvioni nel Nord Italia sono strazianti. A nome dei canadesi, invio le mie più sentite condoglianze a coloro che hanno perso i propri cari. Abbiamo nei nostri pensieri tutte le persone colpite e siamo pronti a fornire supporto se necessario”. Lo scrive su Twitter il primo ministro canadese Justin Trudeau, impegnato a Hiroshima per il G7.

Kishida al G7: “Cordoglio per vittime e per quanto sta accadendo in Italia”

Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, secondo quanto si apprende da fonti italiane, in apertura della sesta sessione di lavori del G7 in corso a Hiroshima ha espresso vicinanza e solidarietà alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e all’Italia per la grave alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. “Esprimo il mio cordoglio per le vittime e per quanto sta accadendo in Italia“, ha affermato Kishida nel corso di una riunione a cui hanno partecipato oltre ai leader del G7 anche i rappresentanti dei Paesi ospiti e delle organizzazioni internazionali.

