Così il Ministro per gli Affari europei da Sorrento dove ha aperto i lavori del Forum Ambrosetti

Da Sorrento dove apre i lavori del Forum Ambrosetti Raffaele Fitto fa il punto sul Pnrr. “Sulla terza rata noi abbiamo svolto un lavoro positivo con la Commissione Europea, siamo in attesa di avere una valutazione, i contatti sono costanti e quotidiani”, ha detto il Ministro per gli Affari europei e il Pnrr. “Ritengo sia auspicabile proseguire su questo terreno – ha aggiunto – noi abbiamo svolto una serie di interventi importanti rispetto al raggiungimento dei 55 obiettivi che erano al 31 dicembre 2022, e per noi sono stati una sfida molto importante essendoci insediati a fine ottobre. Attendiamo serenamente e fiduciosamente questa valutazione, sono convinto che in uno spirito collaborativo si trovano sempre le soluzioni”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata