Il Ministro per gli Affari europei e il Pnrr da Sorrento dove apre i lavori del Forum Ambrosetti

Raffaele Fitto parla dell’emergenza maltempo. “Il governo è pronto a dare risposte alla popolazione dell’Emilia dopo la tragedia che ha colpito fortemente tutti gli italiani”, ha detto il ministro per gli Affari europei e il Pnrr da Sorrento dove apre i lavori del Forum Ambrosetti.

“Il tema dell’Emilia merita un’attenzione del governo diretta, il Pnrr ha un percorso differente, all’interno ci sono risorse per il dissesto ma sono per progetti già specifici. Il governo si riunirà martedì per questo e darà le immediate risposte, perchè tutti siamo fortemente colpiti da questa tragedia”, ha aggiunto Fitto a margine dei lavori della Seconda edizione del Forum internazionale ‘Verso Sud’, realizzato da The European House Ambrosetti.

“Poi ci sarà la necessità, e la riorganizzazione delle risorse va anche in questa direzione, di dare delle soluzioni organiche. Oggi c’è un’emergenza e la affrontiamo come tale, e subito dopo serve affrontare in modo strutturale questa situazione. Penso però che sia la cosa più sbagliata immaginare di concentrare le polemiche in queste ore. Oggi esprimiamo la solidarietà piena a quelle popolazioni e immaginiamo interventi e diretti per l’emergenza, perchè di questo oggi c’è bisogno”, ha aggiunto Fitto.

