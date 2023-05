L'affondo del ministro per la Protezione civile: "Facciamo una ricognizione, perché tenere il denaro chiuso ad ammuffire nei cassetti?"

“Temo che ci sia tanto denaro in Italia per la lotta al dissesto idrogeologico ma non ho serena certezza dei risultati“. Così il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a margine del suo intervento a Sorrento al Forum Ambrosetti. “Le regioni hanno un commissario per la lotta al dissesto idrogeologico dotato di risorse, il governo regionale può affidare, vediamo quanto abbiamo speso”, aveva spiegato.

