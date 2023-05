Il ministro è intervenuto a Sorrento al Forum Ambrosetti

“Con l’Emilia Romagna stiamo lavorando intanto per mettere in salvo tutte quelle persone che si trovano in condizioni di disagio criticità. Nel frattempo speriamo che i centri abitati si possano liberare dall’acqua e iniziare a fare una valutazione dei danni”. Così il Ministro per la Protezione civile Nello Musumeci a margine del suo intervento a Sorrento al Forum Ambrosetti. “I danni alle infrastrutture sono tanti. Per quanto riguarda l’agricoltura con il collega Lollobrigida abbiamo iniziato un primo confronto con i rappresentanti delle organizzazione di categoria. C’è ovviamente tanta preoccupazione. Stiamo provvedendo con alcuni interventi immediati”, ha aggiunto Musumeci.

