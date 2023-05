Il leader di Forza Italia dimesso dall'ospedale dopo 45 giorni

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. L’ex premier in auto accanto alla compagna Marta Fascina saluta i cronisti che si trovano davanti all’ospedale. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, è stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata