L'ex presidente del Consiglio lascia l'ospedale dopo 45 giorni di ricovero

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è stato dimesso dal San Raffaele di Milano. L’auto con a bordo l’ex premier, seduto accanto alla compagna Marta Fascina e che ha saluto con la mano alzata i cronisti, è uscita dal civico 60 di via Olgettina.Il Cavaliere era stato ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica. Dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva, è stato poi trasferito in un reparto di degenza ordinaria nel padiglione Q del San Raffaele.

Meloni a Berlusconi: “Ti aspettiamo per combattere insieme tante battaglie”

“Silvio Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele di Milano. Una bella notizia. Forza Silvio. Ti aspettiamo sul campo per combattere insieme tante battaglie“. Lo scrive su Twitter la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Oggi il Cavaliere è uscito dall’ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato dal 5 aprile a causa di una polmonite.

Salvini sui social: “Bentornato a casa grande Silvio”

“Bentornato a casa grande Silvio!”. Così sui suoi profili social il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e segretario della Lega, Matteo Salvini, dopo le dimissioni dal San Raffaele di Milano del leader di Forza Italia ed ex premier, Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile scorso in ospedale.

Tajani: “Tutti felici per ritorno a casa Berlusconi”

“Siamo tutti felici del tuo ritorno a casa, bentornato Presidente!”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, su twitter in merito alle dimissioni di Silvio Berlusconi dall’ospedale. Il leader di Forza Italia ha lasciato il San Raffaele di Milano questa mattina dove era stato ricoverato il 5 aprile scorso per un’infezione polmonare in un quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

