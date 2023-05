Così il ministro della Giustizia: "Agiremo in armonia con quanto è stato fatto per il cosiddetto decreto Ischia"

“Noi agiremo in armonia con quanto è stato fatto per il cosiddetto decreto Ischia e facendo tesoro di quell’esperienza. Avremo un’interlocuzione con i responsabili degli uffici giudiziari delle zone colpite e la verifica dell’agibilità o meno dei locali interessati. Dopodiché proporremo, se necessario e penso che lo sarà almeno in parte, il rinvio delle udienze civili e penali, la soppressione dei termini per gli adempimenti contrattuali, per gli adempimenti delle cambiali e di tutti gli atti aventi forza esecutiva. Si tratta di aprire una parentesi necessitata da questa emergenza e di chiuderla nel più breve tempo possibile quando sarà finita”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, intervenendo in conferenza stampa sull’emergenza maltempo in Emilia-Romagna nella sede della Protezione civile a Roma.

