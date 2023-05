Il ministro della Protezione civile: "Si interviene con 150 mezzi attrezzati per il rischio acquatico"

“In questo momento abbiamo sulla regione Emilia Romagna 700 unità di vigili del fuoco, alle quali si potranno aggiungere 100 altre unità provenienti da altre regioni. Si interviene con 150 mezzi attrezzati per il rischio acquatico. C’è un concorso interforze per la flotta aerea, con elicotteri, gommoni con i palombari, 300 unità della Polizia di stato con l’ausilio di sommozzatori, 800 carabinieri su sei province, compresa quella di Ancona, mentre altri 115 carabinieri svolgono funzione di vigilanza anti-sciacallaggio. Duecentoventi unità della Croce Rossa Italiana, con 76 mezzi. Un centinaio le unità del soccorso alpino di cui 28 per il soccorso in acqua, 50 per il soccorso alpino, 20 unità come rinforzo da altre regioni. Centotrenta volontari specializzati della Protezione civile in squadre di soccorso. Trecentoquaranta i volontari di Protezione civile arrivati da dieci regioni”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa.

