Il governatore dell’Emilia-Romagna mette in guardia la popolazione sui social: “Limitate gli spostamenti”

“La realtà ha superato le peggiori previsioni. La situazione è davvero drammatica in molte zone dell’Emilia Romagna”. Così in un video su Facebook il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, sul maltempo. “La situazione in Emilia-Romagna resta molto critica. Limitate gli spostamenti e seguite le indicazioni di sindaci e autorità competenti, visto che continuerà a piovere tutta notte. La sicurezza delle persone viene prima di tutto. Grazie a tutti coloro che sono al lavoro nei territori in queste ore drammatiche”.

