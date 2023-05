Il ministro per la Protezione civile: "In tutta Italia carenza di manutenzione delle aste fluviali"

“C’è in tutta Italia una carenza di manutenzione delle aste fluviali. In alcuni casi gli alvei asciutti sono stati tombati, in altri casi sono diventati strade o sono invasi da relitti e rifiuti ingombranti. Anche l’approccio ingegneristico dovrà cambiare, nulla sarà come prima”. Sebastiano Musumeci, ministro per la Protezione civile, in conferenza stampa a Bologna, fa il punto sulla situazione in Emilia Romagna e punta il dito contro l’incuria e la carenza di manutenzione che in questi anni hanno contribuito a determinare la crisi che ha investito la Regione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata