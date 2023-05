Fatto il punto sugli interventi in corso, sottolineando la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha sentito in videocall la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro Nello Musumeci e il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. I quattro hanno fatto il punto sugli interventi in corso, condiviso la necessità di uno sforzo straordinario di tutti i corpi dello Stato e istituzioni nei soccorsi e nella gestione dell’emergenza: la priorità è mettere in sicurezza tutte le persone, in una situazione drammatica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata