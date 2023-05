Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali: "Abbiamo ancora bisogno di capire anche i numeri dei soggetti coinvolti"

“Quello a cui noi lavoriamo – il collega Nordio ha fatto riferimento al decreto adottato per il caso Ischia – è mettere in sicurezza le aziende dando la possibilità di differire i termini per gli adempimenti in materia lavoristica e previdenziale e soprattutto per differire il termine di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”. Così la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, nel corso della conferenza stampa successiva al vertice nella sede della Protezione civile di via Vitorchiano, a cui hanno partecipato oltre alla Calderone i ministri Nordio e Lollobrigida e i viceministri Bignami e Leo, per concordare provvedimenti di sospensione degli obblighi in materia fiscale e contributiva e per i procedimenti giudiziari in aiuto alla Regione Emilia Romagna. “Questo – ha proseguito – però necessita di un’attenta ricognizione non solo dei territori ma anche delle aziende e delle tipologie di realtà economiche e produttive interessate, proprio per essere specifici e individuare e delineare bene gli interventi all’interno del decreto. In più ovviamente ragionamento su ammortizzatori sociali per quelle che sono particolari situazioni e categorie di lavoratori, ad esempio gli operai a tempo determinato nel comparto agri

