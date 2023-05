Le parole di Ettore Prandini (Coldiretti) e Massimiliano Giansanti (Confagricoltura)

Al via a Roma, dopo il forte maltempo che ha devastato il Centro-Nord negli ultimi giorni, il vertice di agricoltori e allevatori con il Governo nella sede della Protezione civile. “La necessità principale è monitorare i danni che le aziende agricole e non solo hanno subito – spiega Ettore Prandini, presidente di Coldiretti prima di entrare all’incontro – Bisogna intervenire subito con tutte quelle opere infrastrutturali che danno una risposta al contenimento delle acque e al tema della siccità che al dissesto idrogeologico come i bacini di accumulo”. “Visti gli ingenti danni bisogna prevedere un intervento urgente per sospendere i pagamenti previdenziali, contributivi e fiscali per dare la possibilità alle imprese di partire nell’immediato – aggiunge Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura – Oggi stiamo affrontando una crisi drammatica nostri allevatori stanno letteralmente togliendo l’acqua per salvare gli animali, le colture. Tutto questo mentre andiamo incontro ad una stagione di grandi raccolti”.

