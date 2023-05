Il viceministro dei Trasporti dopo l'annullamento della gara di Formula 1

“Sapete della decisione di annullare il Gran Premio di Imola. Il Governo, ritenendo insieme alla Regione che questa vicenda non debba costituire un minus ma debba essere un qualcosa da recuperare e da rilanciare, sta già operando per lo svolgimento e il prolungamento al 2026 della manifestazione“. Così il viceministro dei Trasporti, Galeazzo Bignami, in conferenza stampa nella sede bolognese della Protezione Civile, dopo che il maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna in questi giorni ha portato all’annullamento della gara di Formula 1 fissata per il 21 maggio prossimo.

