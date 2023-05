Il leader di IV: "Offriamo casa a chi non si arrende a melonismo e schleinismo"

Matteo Renzi ufficializza in conferenza stampa l’arrivo della deputata Naike Gruppioni, eletta tra le fila di Azione, a Italia Viva. “Italia viva ha lanciato un percorso congressuale che partirà dal 10 di giugno a Napoli con il regolamento e sarà un percorso libero e democratico, dal basso. Avremmo voluto farlo con il partito unico, non essendo più possibile lo faremo con chi ci sta, ma senza fare regolamenti di tessere. Lo spazio c’è. Noi ci siamo e rilanciamo”, ha assicurato il leader di Iv. “L’operazione politica è molto semplice: noi offriamo una casa a tutti coloro che non si vogliono arrendere al melonismo o allo schleinismo, per non parlare del giuseppecontismo del quale preferiamo non parlare” ha aggiunto Renzi.

La parlamentare: “Nessuno scippo, sono rimasta a casa”

“Volevo ringraziare Iv per l’accoglienza calorosa che mi è stata riservata. Sono contenta di essere a casa, perché io a casa sono rimasta. Io, da imprenditrice, ho deciso di sposare il progetto del Terzo polo, quando ad agosto Matteo e Carlo hanno siglato l’alleanza. Ora dicono che mi abbiano scippata, in realtà non mi sono mai mossa. Per costruire un progetto riformista mi devo sentire a casa”. Così la deputata Naike Gruppione, eletta con Azione e passata oggi a Italia viva, nel corso di una conferenza stampa con Matteo Renzi.

Calenda: “Distanti da comportamenti di Renzi”

“Abbiamo appreso stamattina da un giornale di questo ‘scippo’. Faccio i migliori auguri a Naike. Ogni scelta è legittima e rispettabile. Mi permetto solo di notare che, per rispetto alla comunità che l’ha eletta sei mesi fa quasi senza conoscerla, una comunicazione preventiva sarebbe stata più elegante. Ma immagino che l’uscita a sorpresa fosse parte dell’accordo di ingaggio. Questa vicenda, altrimenti irrilevante, spiega bene la distanza nei comportamenti con Matteo Renzi. Mentre noi eravamo impegnati in giro per l’Italia a sostenere le liste, spesso fatte insieme, per le amministrative lui era in queste faccende affaccendato. Buona strada”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda, commentando alcune indiscrezioni stampa secondo le quali la deputata Naike Gruppioni sarebbe pronta a lasciare Azione per Iv.

