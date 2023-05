Roma, 16 mag. (LaPresse) – “L’operazione politica è molto semplice: noi offriamo una casa a tutti coloro che non si vogliono arrendere al melonismo o allo schleinismo, per non parlare del giuseppecontismo del quale preferiamo non parlare”. Così il leader di Iv Matteo Renzi nel corso di una conferenza stampa a Roma.

