Il leader della Lega: "Abbiamo 20 nuovi sindaci"

Si tirano le fila della prima tornata elettorale alle amministrative. “Se quello delle amministrative è anche un giudizio sul governo, è un giudizio ampiamente positivo. Da segretario della Lega e da ministro sono assolutamente contento”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell’Automotive Dealer Day a Verona. “Era un test locale, però se il centrodestra ha vinto in più città e la Lega aumenta di 20 i suoi sindaci, ognuno la può interpretare come vuole ma questo è”, ha osservato Salvini.

“Sicuramente il dato dell’astensione deve far riflettere tutti, quindi lavorare sempre di più per mantenere sempre più promesse”, ha concluso. “Un bellissimo risultato elettorale, in Veneto e in tutta Italia. Il fatto che a Treviso il sindaco della Lega venga rieletto con il 65% dei voti vuol dire che abbiamo lavorato bene. Lavoreremo per il ballottaggio a Vicenza, abbiamo 6 nuovi sindaci in Veneto e 20 nuovi sindaci in tutta Italia. Spiace per le uniche due sconfitte a Brescia e Teramo, però in diverse città la Lega è il primo partito”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata