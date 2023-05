Due nuovi ingressi in Italia Viva, conferenza stampa a Roma

“Penso che oggi sia una bella giornata perché stiamo costruendo una grande casa per i riformisti. Insieme a Giulia, insieme a Naike e ad Enrico che è arrivato qualche settimana fa. Le nostre porte sono per chi ci vuole stare. Da parte nostra nessuna polemica, a chi fa polemiche dico ripartiamo insieme”. Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della conferenza stampa all’Hotel Bernini di Roma per annunciare l’ingresso nel partito di Giulia Pigoni, consigliera regionale in Emilia Romagna con Azione e la parlamentare del partito di Carlo Calenda Naike Gruppioni. “Le amministrative? Secondo me è un pareggio, si deciderà tutto del ballottaggio” aggiunge l’ex premier rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata