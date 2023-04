Sansonetti lascia la direzione per passare a quella de L'Unità. Il leader di Italia Viva: "Sfida affascinante"

“Matteo Renzi è il nuovo direttore de Il Riformista“. Lo annuncia il sito del quotidiano. “Alle ore 12.00 presso la sala conferenze dell’Associazione della Stampa Estera in Italia in Via dell’Umiltà 83 a Roma è in programma la presentazione del nuovo direttore de Il Riformista. Dopo oltre tre anni il direttore Piero Sansonetti lascia la direzione de Il Riformista per passare a quella de l’Unità, testata storica salvata da Romeo Editore che verrà rilanciata dopo gli anni bui che l’hanno portata al fallimento”, si legge ancora sul sito.

Renzi: “Per un anno sarò direttore Riformista, sfida affascinante”

“Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore del Riformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”. Lo scrive su Twitter il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

