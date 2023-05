Il sottosegretario Sottosegretario di Stato all'Interno: "Oggi sono circa 20mila in Italia"

Uno degli obiettivi conclamati dal governo Meloni è il contrasto all’immigrazione clandestina. “E’ una grande priorità per il governo, anche per evitare di caricare i territori e le comunità locali della gestione del fenomeno dell’accoglienza, che tendenzialmente crea problemi e disagi”, ha detto il sottosegretario di Stato all’Interno Nicola Molteni, in prefettura a Milano per la presentazione di un protocollo d’intesa per la realizzazione di due nuove strutture operative di Carabinieri e Guardia di finanza nell’area Mind. Molteni ha rispoto alle parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha chiesto una rinnovata attenzione da parte del governo sul tema dei minori stranieri non accompagnati sul territorio del capoluogo lombardo. “Daremo grande attenzione evitando di scaricare il fenomeno dell’immigrazione sui sindaci, affrontando il problema dei minori stranieri non accompagnati. Oggi sono circa 20mila in Italia e rappresentano per gli enti locali un problema di natura economica e gestionale, anche da questo punto di vista il ministero sta trovando forme di gestione per gestione ordinate e migliori”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata