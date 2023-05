Il vicepremier dopo la visita al San Raffaele: "Da lui ancora tanto da imparare, ci lega profonda amicizia"

“Berlusconi l’ho visto in forma, combatte come un leone, spero di incontrarlo presto a casa. Al di là della politica, mi lega a lui un vero sano e profondo rapporto di amicizia. Da lui ho imparato tanto e ho ancora tanto da imparare“. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine dell’avvio della cerimonia per l’avvio dei lavori del passante e della stazione Alta velocità di Firenze, a proposito della visita che ieri ha fatto in ospedale al leader di Forza Italia.

Nella giornata di domenica anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata all’ospedale San Raffaele di Milano per far visita al leader di Forza Italia, ricoverato dal 5 aprile. L’incontro, riservato, tra la premier e Berlusconi è durato oltre un’ora.

