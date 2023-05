La premier si è recata all'ospedale San Raffaele di Milano per incontrare il leader di Forza Italia, ricoverato dal 5 aprile

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni – a quanto apprende LaPresse – si è recata questa mattina all’ospedale San Raffaele di Milano per far visita a Silvio Berlusconi, ricoverato dal 5 aprile. L’incontro, riservato, tra la premier e il leader di Forza Italia è durato oltre un’ora.

Meloni: “Berlusconi in rapida ripresa, lavora incessantemente”

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è stata all’Ospedale San Raffale di Milano dove ha incontrato per oltre un’ora il senatore e leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri, delle prossime iniziative dell’esecutivo e della maggioranza. “Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier”, commenta il presidente Meloni. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.

