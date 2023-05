La ministra del Turismo: "Non sarà un decreto, il Parlamento deve poterne discutere"

“Entro i primi di giugno vorrei presentare una proposta di legge sugli affitti brevi, non un decreto legge perché sarebbe una forzatura e credo che il Parlamento debba essere centrale in queste decisioni che hanno un impatto. Ed è giusto dare la possibilità di discuterne“, al parlamento. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, nel suo intervento davanti alla platea alla 73a Assemblea nazionale Federalberghi, in programma a Bergamo-Brescia ‘città della cultura’.

