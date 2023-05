Si vota fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Subito dopo la verifica dell'affluenza, inizierà lo spoglio

Urne aperte in 595 comuni italiani, dove si può votare fino alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di domani. Per questi due giorni di elezioni amministrative, sono chiamati al voto 4.587.877 elettori, di cui 402.967 all’estero, distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, si vota in 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). L’eventuale turno di ballottaggio nei giorni 28 e 29 maggio.

Il colore delle schede di voto è l’azzurro e sono due i modelli di scheda di votazione per il primo turno, suddivisi in base al numero dei residenti nei comuni al voto: la scheda è suddivisa in quattro parti verticali in cui sono stampati, secondo l’ordine di sorteggio, da sinistra a destra e dall’alto verso il basso, dei rettangoli contenenti ciascuno i nominativi dei candidati a sindaco, il contrassegno della lista ad esso collegata e una riga (nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti) o due righe (nel caso di Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti) tratteggiate per i voti di preferenza per i candidati al consiglio comunale.

