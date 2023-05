Così il ministro delle Infrastrutture durante un punto stampa a un gazebo della Lega a Milano

Salvini parla della sua assenza ai colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante la sua visita a Roma. “Spero che siano incontri importanti, sono ai massimi livelli: il Santo Padre, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. Leggo qualche ricostruzione surreale in base alla quale io non sarei andato: non è mai stato previsto. Un presidente del Consiglio incontra un presidente del Consiglio”, ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, durante un punto stampa a un gazebo della Lega a Milano. “Spero che oltre al doveroso e coerente sostegno all’Ucraina, si trovi il modo anche di pensare al dopo, al giorno del cessate il fuoco, della pace e alla fine di questa guerra. Spero che ai tavoli si parli anche di questo”, ha detto Salvini confermando che avrebbe incontrato Zelensky.

