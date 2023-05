Strettissime misure di sicurezza in occasione della visita del presidente ucraino. Previste visite con Mattarella, Meloni e il Papa

E’ operativa già da ieri a Roma la macchina della sicurezza disposta in occasione della visita del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, con no fly zone e controlli ad ampio raggio delle forze dell’ordine nella Capitale.

Effettuate bonifiche con cinofili e artificieri nei luoghi sensibili, controlli anche nel sottosuolo, con ispezione delle reti fognarie. Sorvegliati anche il Tevere con la polizia fluviale e i parchi, dove la vigilanza viene assicurata anche dal reparto a cavallo, mentre il controllo dal cielo è realizzato con gli elicotteri della Polizia di Stato. Nei luoghi interessati dalla visita del presidente ucraino saranno impegnate squadre di tiratori scelti. La no fly zone sarà in vigore per tutta la durata della visita: su Roma è vietato il sorvolo da parte di droni non autorizzati.

In campo anche le unità antiterrorismo di polizia e carabinieri (Uopi, Api e Sos). Fitti controlli anche nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti, e sulle principali arterie stradali e autostradali. Attiva, presso la sala operativa della Questura di Roma, nell’area riservata alla gestione dei grandi eventi, una task force, dove vengono coordinati tutti i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Tajani accoglie Zelensky: “Al fianco di Kiev per difesa libertà”

“L’Italia dà il benvenuto al presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia”. Lo ha scritto su Twitter il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, che ha accolto all’aeroporto di Ciampino il presidente ucraino Volodymyr Zelensky oggi in visita a Roma dove incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni e papa Francesco.

L’Italia dà il benvenuto al Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. Rinnoviamo il nostro impegno al fianco del popolo ucraino, a difesa della libertà e della democrazia. pic.twitter.com/3Qbc1FhWiv — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 13, 2023

Zelensky su Twitter: “Visita importante per avvicinarsi a vittoria”

“Oggi a Roma. Incontrerò il presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, il primo ministro italiano, Giorgia Meloni, e il Papa. Una visita importante per avvicinarsi alla vittoria dell’Ucraina!”. Così su Twitter il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, appena atterrato all’aeroporto di Ciampino per la sua visita a Roma. Per Zelensky sono previsti incontri con con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la premier Giorgia Meloni e con papa Francesco.

Today in Rome. I’m meeting with President of Italy Sergio Mattarella, Prime Minister of Italy @GiorgiaMeloni and the Pope @Pontifex. An important visit for approaching victory of Ukraine! 🇮🇹🤝🇺🇦🤝🇻🇦 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 13, 2023

Zelensky atterrato ad aeroporto Ciampino

L’aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è atterrato all’aeroporto di Ciampino. Ad accogliere il presidente ucraino il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Ingenti le misure di sicurezza intorno all’aeroporto, con controlli serrati agli ingressi e l’istituzione di zone off-limits. Zelensky sarà oggi a Roma e già dalle scorse ore è stata disposta un’imponente macchina di sicurezza con no fly zone e controlli ad ampio raggio delle forze dell’ordine nella Capitale. Ad accogliere Zelensky all’aeroporto di Ciampino, oltre al vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani presenti, tra gli altri, anche l’ambasciatore ucraino in Italia, Yaroslav Melnyk. Presente anche l’ambasciatore di Italia a Kiev, Pier Francesco Zazo. Zelensky è sceso dall’Airbus A319 dell’Aeronautica Militare accolto dalla delegazione che lo ha atteso sulla pista. Zelensky si è poi intrattenuto brevemente con il ministro Tajani, per poipoi salire su una delle vetture che lo hanno portato a Roma scortato da un’ingente organizzazione di sicurezza.

Podolyak, importante sostegno Italia, servono missili lungo raggio

“L’Italia e la premier Meloni hanno assunto una posizione estremamente forte a sostegno dell’Ucraina. In tutti i sensi. Ecco perché l’obiettivo globale della visita del nostro presidente è quello di sottolineare personalmente l’importanza di questo sostegno. Inoltre, sono rilevanti per noi ulteriori accordi con i colleghi italiani sulle forniture di armi, sull’assistenza per risolvere le questioni umanitarie, sulla difesa dell’Ucraina nei mercati esteri”. Lo ha detto il consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, in un’intervista al Corriere della Sera. “Come il suo predecessore, la nuova premier sostiene la fornitura di armi all’Ucraina. Ora abbiamo un obiettivo comune: porre fine alla guerra scatenata dalla Russia il prima possibile. E ciò sarà realizzabile solo a una condizione: che le armi necessarie siano consegnate in tempo”, ha detto ancora Podolyak. Nessun dubbio, sulle priorita di Kiev riguardo agli aiuti militari: “Ciò di cui l’Ucraina ha più bisogno oggi sono missili a lungo raggio, aerei d’attacco e da combattimento, grandi quantità di proiettili e sistemi di difesa antiaerea”. Podolyak ha poi spiegato che la mediazione del Vaticano, complicata per quanto riguarda possibili negoziati, è sicuramente “appropriata” per quanto riguarda le questioni umanitarie. “Non c’è dubbio che la mediazione del Papa sarebbe appropriata nelle questioni umanitarie, compreso il sostegno al processo di scambio dei prigionieri, il ritorno dei bambini ucraini deportati e la registrazione di tutti i cittadini ucraini trasferiti illegalmente nella Federazione Russa”, ha spiegato il consigliere presidenziale.

