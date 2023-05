La ministra: "Il settore in Italia sta crescendo ma dobbiamo sostenerlo"

“Il turismo in Italia sta crescendo come dicono i dati. E i dati dicono che nel bimestre il turismo Italiano e’ aumentato del 4,2% e del 3,8% per i turisti stranieri. Sono certa che il 2023 sarà l’anno del sorpasso rispetto al 2019”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a margine della 73a Assemblea nazionale di Federalberghi, in programma sino a domenica 14 a Bergamo-Brescia citta della cultura.

