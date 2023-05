Il ministro in visita a un gazebo della Lega, a Milano

“Con tutto il rispetto per i sindacati, noi il nostro lavoro da sindacalisti degli italiani lo abbiamo fatto la settimana scorsa decretando un aumento di stipendio per milioni di lavoratrici e lavoratori. E’ abbastanza curioso che ci sia qualche sindacato che si oppone”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo Salvini, a margine della sua visita a un gazebo della Lega a Milano, commentando la manifestazione dei sindacati nel capoluogo lombardo, contro il decreto Lavoro. “Io li ho incontrati in settimana al Ministero, spero che non ci sia un atteggiamento pregiudiziale. C’è chi ha dei dubbi su tutto, ogni riferimento alla Cgil è casuale, però magari reincontrandoci questi dubbi diventeranno certezze”, ha aggiunto il leader del Carroccio.

