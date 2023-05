“Cgil, Cisl e Uil rappresentano milioni di persone. Avere l’idea che i sindacati siano tutti uguali è la cosa più antidemocratica che si possa fare. Ed è singolare che il governo inviti ai tavoli di trattativa sindacati che sono firmatari di contratti pirata. Questo vuol dire non portare rispetto ai lavoratori e alle lavoratrici che tengono in piedi questo Paese”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervenendo dal palco durante la manifestazione sindacale di Cgil Cisl e Uil in corso a Milano.

“Una delle ragioni vere della denatalità è il fatto che non c’è lavoro per le donne, e che c’è una precarietà che dà incertezza nel futuro delle persone. Da questo punto di vista, il livello di precarietà che c’è nel nostro paese non c’è in nessun altro paese europeo. Quando si parla di scarsa produttività nel nostro paese si dovrebbe aver presente che questo è frutto della scelta di chi invece di investire sulla qualità, sull’innovazione, ha investito sulla riduzione dei diritti e sulla precarietà nel lavoro. E dopo 20 anni di questa cultura, di questa teoria, sotto gli occhi di tutti ci sono i problemi che abbiamo di fronte e quindi è necessario assolutamente cambiare”. Così il segretario generale della Cgil Maurizio Landini intervenendo a margine dell’evento sindacale di Cgil, Cisl e Uil in corso a Milano.

Sindacati, 40mila persone in piazza a Milano