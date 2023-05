Il segretario Cgil a margine della manifestazione dei sindacati a Milano

“Un giovane che rifiuta di lavorare sottopagato a 1000 euro fa bene, non può accettare quelle condizioni. Con quest’idea che bisogna accettare qualsiasi tipo di lavoro, è ora di smetterla. Il lavoro deve essere una condizione che permette a chi lo fa di vivere dignitosamente e non di essere sfruttato, non di dovere ringraziare perché ti fanno lavorare. Basta, questa cultura qui l’abbiamo già pagata”. Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, in corso a Milano. “Noi non stiamo semplicemente dicendo che sbaglia questo governo, stiamo dicendo che hanno sbagliato tutti i governi che hanno precarizzato in questo modo il nostro Paese. Ma siccome loro dicono che sono quelli nuovi, allora che cambino le cose sbagliate che ci sono. Che discutano con il sindacato. Che ascoltino quello che oggi i giovani, le donne, il paese gli dicono. Non lo stanno facendo. Stanno facendo campagna elettorale e propaganda”, ha aggiunto Landini.

