La presidente del Consiglio ha parlato all'auditorium della Conciliazione

Giorgia Meloni oggi è stata ospite degli Stati Generali della Natalità, evento realizzato a Roma all’auditorium della Conciliazione. La presidente del Consiglio ha affrontato il tema della maternità e delle pari opportunità. “Se le donne non avranno la possibilità di realizzare il loro desiderio di maternità senza rinunciare a quello professionale non è che non avranno pari opportunità, non avranno libertà”, ha detto la premier sul palco, a fianco di Papa Francesco.

