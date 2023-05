Confronto serrato tra la leader dem e alcuni giovani accampati all'università

“Il Pd qui non è gradito, non vogliamo passerelle“. Elly Schlein fa visita alla “tendopoli” organizzata dagli studenti contro il “caro affitti” e alcuni studenti che partecipano alla protesta non gradiscono. “Il Pd è responsabile di questo sfacelo“, ha urlato una ragazza che, insieme agli altri “contestatori”, fa parte della lista studentesca ‘Cambiare rotta‘. “A che titolo venite qui?”. “Io sono segretaria del Pd da sei mesi“, ha replicato la leader dem. “Nel mio percorso di impegno politico e universitario, e anche come aministratrice, mi sono impegnata sul problema del diritto alla casa e il Pd nel suo Congresso ha messo al centro il diritto all’abitare e il diritto alla casa“, ha aggiunto Schlein. “Sono venuta a dare sostegno a questa rivendicazione, ma è chiaro che in modo diverso metteremo il nostro impegno a vario titolo sia nelle istituzioni che fuori, sia a livello nazionale che locale per mettere in campo politiche diverse su diversi punti: il primo è la mancanza di risorse al diritto allo studio. Non pensiamo al passato, pensiamo al futuro“, ha concluso Schlein.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata