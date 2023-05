La leader del Pd: "Più risorse al diritto allo studio"

La segretaria del Pd, Elly Schlein, si è recata a La Sapienza di Roma per incontrare gli studenti che da quattro giorni dormono nelle tende all’interno della città universitaria in protesta contro il caro affitti. “Siamo venuti ad ascoltare e io posso dire quello che stiamo pensando di fare. Da un lato abbiamo combattuto la scelta del governo, scellerata, di cancellare il fondo per l’affitto che è stato fondamentale anche negli anni di pandemia a dare un supporto a chi faceva fatica”, ha dichiarato la leader dem. “La seconda questione è più risorse al diritto allo studio e assicurare che quelle risorse vadano ad avere maggiori alloggi pubblici per gli studenti e non usarle senza criterio verso il privato e il libero mercato. Non è solo una questione di posti letto, ma anche di costi. Servono politiche pubbliche che lavorino per calmierare l’affitto, servono politiche pubbliche anche per regolare gli affitti brevi. Tenere insieme queste cose è fondamentale ma noi siamo qui solo per ascoltare e dare supporto ad un tema che è fondamentale”, ha concluso Schlein.

