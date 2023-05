Così la presidente del Consiglio al termine dell'incontro tra governo e opposizioni

“Per me è molto importante che ci sia condivisione e conto che ci sia una condivisione più ampia di quella della maggioranza. Ma non a costo di venire meno agli impegni che ho assunto con i cittadini. Credo che tutti si rendano conto che l’instabilità della politica italiana ha prodotto danni alla nostra Nazione che non ha eguali in Europa”, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro tra governo e opposizioni sulle riforme istituzionali a Montecitorio.

