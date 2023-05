La presidente del Consiglio vede il premier ceco Petr Fiala. In discussione anche la Riforma del Patto di Stabilità e di Crescita

Dopo aver trascorso l’intera giornata alla Camera a confrontarsi con le opposizioni sul tema della riforme istituzionali, Giorgia Meloni si appresta a una nuova missione all’estero, stavolta in Repubblica Ceca. La presidente del Consiglio è attesa a Praga dove incontrerà prima il premier ceco Petr Fiala (appuntamento alle 12:30 a Villa Kramarova, residenza ufficiale del primo ministro, cui seguiranno alle 14:40 dichiarazioni congiunte alla stampa presso Urad Vlady, il palazzo del governo) e poi il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel (incontro fissato in agenda alle 17 al Castello di Praga). L’incontro tra Meloni e Fiala, secondo quanto si apprende, verterà principalmente sulle relazioni bilaterali tra i due Paesi, sui temi europei (fra cui il sostegno all’Ucraina) e sulla cooperazione nel settore dell’energia e delle nuove tecnologie.

Quello di oggi sarà per la presidente di Fratelli d’Italia e il leader del Partito civico democratico (Ods) – partiti che fanno parte entrambi del Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr) presieduto dalla Meloni – l’ennesima occasione di confronto da quando Meloni è arrivata a palazzo Chigi. I due infatti avevano avuto modo di incrociarsi già a novembre scorso alla conferenza sul clima di Sharm el-Sheikh (Cop27). Un breve colloquio incentrato anche allora sul dossier energia. Il faccia a faccia più recente – stavolta focalizzato sul sostegno multidimensionale per l’Ucraina – è invece andato in scena lo scorso febbraio a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo straordinario. Allora al tavolo, assieme a Meloni e Fiala, era presente anche il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, anche lui appartenente alla famiglia dei conservatori in Europa. Una famiglia che, in vista delle elezioni europee in programma il prossimo anno, ha intrapreso un percorso di avvicinamento col Partito popolare europeo (Ppe) cercando di scardinare l’asse con il Pse.

Nei rapporti bilaterali l’Italia gode da sempre di una notevole considerazione sul piano turistico, culturale, economico e commerciale. In Repubblica Ceca è inoltre presente una attiva e ben organizzata Camera di Commercio italo-ceca. L’interscambio tra l’Italia e la Repubblica Ceca – secondo quanto indicato dall’Ufficio di Statistica Ceco – ha sfiorato nel 2022 i 18 miliardi di euro. Durante lo scorso anno l’interscambio delle merci è cresciuto di circa un quinto a 17,9 miliardi di euro. Le esportazioni italiane in Repubblica Ceca sono aumentate del 13% a 8,6 miliardi di euro, mentre le esportazioni ceche in Italia sono cresciute di oltre un quarto a 9,4 miliardi di euro. L’interscambio ha una forte impronta industriale. L’Italia è il quinto partner commerciale della Repubblica Ceca. Per quanto riguarda la presenza italiana in Repubblica Ceca, sono più di 3000 le imprese italiane attive sul territorio, fra le quali Assicurazioni Generali, Beghelli, Brembo, Mapei, UniCredit e Ferrero.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata