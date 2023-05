Il responsabile dem per le riforme: "Penso volessero sondare il terreno"

(LaPresse) “Vedremo cosa vuole fare il governo perché sono stati abbastanza vaghi sulle proposte. Noi abbiamo ragionato su alcuni elementi come la sfiducia costruttiva. Abbiamo anche chiesto che ci sia dialogo sull’autonomia differenziata”. Lo ha detto il responsabile per le riforme del Pd Alessandro Alfieri fuori da Palazzo Madama. “Le intenzioni di ieri del governo? Penso volessero sondare il terreno. Poi è evidente che dare così importanza con una giornata apposita c’è la necessità di coprire le difficoltà che hanno su lavoro e Pnrr. Questo a noi non sfugge” ha aggiunto il senatore dem.

