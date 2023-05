La premier sui social: "Governo dialogherà con tutti i partiti d'opposizione, intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica"

“Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente. Il Governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle Riforme istituzionali necessarie all’Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel corso di quello che consideriamo un confronto importante per la nostra democrazia e per approvare misure improrogabili per il bene dei cittadini e della Nazione”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni.

Oggi una giornata di confronto con le opposizioni alla Camera dei deputati, nella Biblioteca del Presidente. Il Governo dialogherà con i rappresentanti dei partiti sulle riforme istituzionali necessarie all’Italia. Intendiamo ascoltare attentamente ogni proposta o critica, nel… pic.twitter.com/JtxCzzbHdb — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 9, 2023

Al tavolo allestito a Montecitorio “io non arrivo con la mia ricetta, con il mio modello. Io arrivo con degli obiettivi”, spiega la presidente del Consiglio, assicurando che “a me non interessa immaginare un uomo solo al comando” e “non risulta che nei sistemi che vanno in senso più presidenziale o semipresidenziale, o del premierato, si possa dire che sono governi nei quali c’è un uomo solo al comando”.

Si parte alle 12:30 con i Cinque Stelle

Di questo si parlerà nella serie di incontri di oggi: si comincia alle 12,30 con il Movimento 5 Stelle e si termina col Partito democratico alle 18,30; in mezzo Autonomie e Componente Minoranze Linguistiche, Azione e Italia Viva, +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra. Agli incontri partecipano anche i vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, i sottosegretari alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, il costituzionalista Francesco Saverio Marini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata