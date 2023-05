Secondo e ultimo giorno della convention del partito a Milano

Un piccolo incidente alla convention di Forza Italia in corso a Milano, quando un gruppo di sostenitori azzurri ha tolto dalla parete della sala uno striscione con su scritto “Forza Licia!”, in sostegno della senatrice Licia Ronzulli. “Abbiamo messo lo striscione per Licia vicino a quello dei militanti di Cuneo, ci hanno detto di toglierlo con toni anche abbastanza minacciosi. Stanno provando a sabotare il lo striscione ma non ce la faranno”, spiega un sostenitore della capogruppo al Senato. “Non abbiamo tolto nulla, l’abbiamo fatto spostare perché copriva quello della provincia Cuneo”, spiega Luca Palmegiani, coordinatore di Forza Italia giovani di Latina. La contesa è stata poi risolta e lo striscione in sostegno della senatrice è stato appeso sopra uno in sostegno di Marta Fascina con scritto “Marta sei una leader. Il popolo di Forza Italia ti ama”.

