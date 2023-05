Il coordinatore lombardo alla convention di Milano

Silvio Berlusconi “ha in testa una continua riorganizzazione del partito in vista del voto europeo. Le elezioni del 2024 sono importantissime, siamo parte del Ppe, il primo gruppo europeo, e vogliamo dare il nostro contributo e siamo convinti di poter tornare a doppia cifra”. A dirlo è Alessandro Sorte, coordinatore per la Lombardia di Forza Italia, a margine della convention organizzata dal partito oggi e domani a Milano. “Il presidente ha fatto una riorganizzazione e noi siamo in campo per dimostrare che non si è sbagliato. Come Lombardia forzista ci teniamo a fare una bella figura. Qui l’attesa del presidente è molto sentita, dall’ospedale continua a lavorare a tanti dossier” ha aggiunto Sorte a proposito del presidente Berlusconi, il cui intervento è atteso per la giornata di domani.

