Il deputato di FdI sulle critiche di Parigi al governo italiano

Il deputato di Fratelli d’Italia Andrea Delmastro è intervenuto sulla crisi scoppiata tra Italia e Francia dopo il pesantissimo attacco del ministro dell’Interno transalpino Gérald Darmanin, che in una intervista televisiva ha dichiarato: “La premier Meloni è incapace di risolvere i problemi migratori per i quali è stata eletta”. “Meno male che gli sgrammaticati istituzionali in Europa eravamo noi”, ha ironizzato Delmastro fuori da Montecitorio. “Non foss’altro che per i lemmi utilizzati per la metodologia le modalità è evidente che la sgrammaticatura non sta in Italia, ma Oltralpe”, ha concluso l’esponente di Fratelli d’Italia.

