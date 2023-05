Il Cavaliere ricoverato da quasi un mese per una infezione polmonare

Silvio Berlusconi verso le dimissioni dal San Raffaele. A quasi un mese dal ricovero, avvenuto il 5 aprile scorso per una infezione polmonare legata a una leucemia mielomonocitica cronica di cui soffre da tempo, il leader di Forza Italia potrebbe finalmente lasciare l’ospedale milanese, in seguito al progressivo seppur lento miglioramento delle sue condizioni scandito dai bollettini medici che si sono susseguiti nelle ultime quattro settimane.

Un nuovo aggiornamento firmato dai medici che lo hanno in cura – il primario di rianimazione Alberto Zangrillo e il collega ematologo Fabio Ciceri – è atteso per domani, e non è escluso che possa essere l’ultimo. A quanto filtra da fonti azzurre, infatti, l’ex premier – forte di un “quadro clinico stabile” e della “ottimale e convincente ripresa” delle funzionalità degli organi monitorati, come recita il bollettino medico di mercoledì scorso – da giorni starebbe insistendo per lasciare l’ospedale entro venerdì, giorno di apertura della grande convention organizzata agli East End Studios di Milano per il rilancio del partito.

La data del ritorno a casa

La data del ritorno nella sua residenza di Arcore potrebbe essere quindi già mercoledì o giovedì, anche se potrebbe servire qualche giorno in più: tutto dipenderà dalla valutazione dei medici. “Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so quando, ma sta molto meglio”, ha confermato questa mattina Fedele Confalonieri, che in queste settimane si è recato spessissimo in ospedale per far visita a Berlusconi.

La convention di Forza Italia

“L’altro ieri ero da lui sta anche lavorando molto per preparare la convention del 5 e 6 maggio. Non so se farà un video o un messaggio, ma sicuramente – ha riferito il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo a margine di evento – parteciperà”. Nel primo pomeriggio a varcare l’ingresso posteriore di Via Olgettina 60 che porta sul retro della padiglione Q – dove si trova il reparto di degenza che ospita il fondatore di Mediaset, dopo i primi 12 giorni trascorsi in terapia intensiva – è stata per prima la figlia Eleonora, seguita a poca distanza dal fratello Pier Silvio e dalle sorelle Barbara e Marina. Poco prima delle 18, poi, è arrivato anche il fratello minore del Cav, Paolo. Tutti i familiari sono andati via senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti in attesa fuori dal cancello. Con Berlusconi, fin dal primo giorno c’è la compagna e deputata azzurra Marta Fascina, che dorme in ospedale e non è mai stata vista lasciare la struttura, raggiunta anche questa mattina dal padre Orazio.

Fonti mediche più caute

Nella serata di ieri fonti mediche del San Raffaele mostrano maggior cautela. “Dimissioni? Meglio aspettare”. Il dottor Alberto Zangrillo ha fatto sapere che “mercoledì verrà emesso un nuovo bollettino sullo stato di salute del Cavaliere”.

