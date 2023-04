Nuovo bollettino medico emesso dall'ospedale San Raffaele

Nuovo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele. “Il quadro clinico del Presidente Silvio Berlusconi appare in lento ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo” si legge nel nuovo bollettino medico firmato dai primari del San Raffaele Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri che hanno in cura il leader di Forza Italia, da 17 giorni ormai ricoverato nell’ospedale milanese per una infezione polmonare nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica.

