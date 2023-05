Il presidente della Repubblica è andato nella città romagnola in occasione dei 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato al teatro ‘Alessandro Bonci’ di Cesena, dove è stato accolto dagli applausi. Qui, in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione italiana, gli studenti del liceo ‘Monti’ e del liceo ‘Righi’ hanno consegnato al Capo dello Stato la ‘Costituzione immaginaria – I principi fondamentali’, progetto pensato da Graziano Graziani (scrittore, critico teatrale e conduttore di Farenheit a Radio 3) per le scuole di tutta Italia. La visita di Mattarella è legata anche ai 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, appuntamento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all’estero. Il presidente è stato anche in piazza della Libertà dove ad aspettarlo c’erano il governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

