Il segretario generale della Cisl a margine del Concertone del Primo Maggio

A margine del Concertone del Primo Maggio, il segretario generale della CISL Luigi Sbarra ha parlato con i giornalisti del rapporto tra sindacati e governo guidato da Giorgia Meloni. “Nel corso di questi ultimi mesi il rapporto con il governo si è andato via via deteriorando e indebolendo. Noi ieri abbiamo denunciato l’inaccettabilità e l’inadeguatezza del metodo sul pacchetto lavoro oggi approvato in Cdm, che tocca aspetti rilevanti delle materie di lavoro e di sostegno sociale. Serviva ben altro approfondimento e ben altro confronto”, ha spiegato Sbarra.”Si riprenda la via del dialogo e del confronto: per incrociare le sfide della ripartenza del Paese dobbiamo determinare una fase di vera partecipazione e condivisione tra politica, e istituzioni e parti sociali. La presidente Meloni ha assicurato di accelerare la ti ripresa del confronto. Staremo a vedere e giudicheremo l’operato del governo dai risultati”, ha concluso il leader sindacale.

